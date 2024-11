Polizei Hagen

POL-HA: Frau flüchtet nach räuberischem Ladendiebstahl und wirft Glaskonserven auf die Fahrbahn

Hagen-Mitte (ots)

Nach einem räuberischen Ladendiebstahl flüchtete am Dienstagnachmittag (19.11.2024) eine 31-jährige Frau durch die Innenstadt und warf dabei Gegenstände auf die Fahrbahn. Eine 27-jährige Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Bergstraße wurde gegen 17.00 Uhr auf die 31-Jährige aufmerksam, weil sie bereits in der Vergangenheit Diebstähle begangen hatte. Als die Mitarbeiterin die Frau ansprach, weil sie in ihrer Tasche bereits Diebesgut erkennen konnte, reagierte die 31-Jährige aggressiv. Sie schlug mehrfach mit einem Regenschirm auf die Hand der 27-Jährigen und flüchtete dann über die Bergstraße. Bei ihrer Flucht warf die Diebin mehrere Glaskonserven auf die Straße, sodass einige Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt gehindert wurden. Noch in der Bergstraße stellten Polizeibeamte die 31-Jährige und nahmen sie in Gewahrsam. Gegen die Frau wird nun wegen des räuberischen Ladendiebstahls und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (sen)

