POL Schwaben Nord: Einbrecher von Bewohner überrascht

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am Mittwoch (28.08.2024) zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr verkratzte ein bisher unbekannter Täter in der Bismarckstraße einen roten MG GT am hinteren linken Kotflügel. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle Telefon: 0821 323 ...

