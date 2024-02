Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Alkoholisiert unterwegs

Reken (ots)

Unfallort: Groß Reken, Sandheck;

Unfallzeiten: 25.02.2024, 11.30 Uhr, sowie 24.02.2024, 15.50 Uhr;

Ein Autofahrer ist am Sonntag in Reken von der Straße abgekommen. Gegen 11.30 Uhr hatten Zeugen beobachtet, wie der betreffende Wagen auf der Straße Sandheck in Richtung Groß Reken in Schlangenlinien unterwegs war. Die verständigten Polizeibeamten trafen an der Anschrift des Halters in Reken auf einen alkoholisierten 31-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ließ auf einen Blutalkoholwert von circa 2,8 Promille schließen. Der Mann bestritt, am Steuer gesessen zu haben - die Zeugen konnten ihn jedoch als Fahrer identifizieren. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem 31-Jährigen in der Polizeiwache in Borken eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt nachzuweisen. Er blieb bis zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

Im Zuge der Ermittlungen des Verkehrskommissariats Borken stellte sich heraus, dass der 31-Jährige auch für eine Unfallflucht am Vortag in Frage kommt. Eine Autofahrerin hatte am Samstag gegen 15.50 Uhr die Straße Sandheck in Richtung Maria Veen befahren. Dort kam ihr in Höhe der Zufahrt zur Waldkapelle ein Wagen entgegen, der im Bereich der Kurve auf ihre Fahrbahn geriet. Die Frau wich aus, konnte jedoch einen seitlichen Zusammenstoß nicht verhindern. Der andere Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten. An der Unfallstelle blieb der Außenspiegel vom Wagen des Flüchtigen zurück - der passte exakt zum Auto des 31-Jährigen. (to)

