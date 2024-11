Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener E-Bike-Fahrer stürzt über Bordsteinkante und verletzt sich schwer

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwoch, 20.11.2024, nahmen gegen 01:00 Uhr eine Streifen- und eine Rettungswagenbesatzung Fahrt in Richtung Overbergstraße auf. Dort wurde kurz zuvor ein gestürzter Radfahrer gemeldet. Der 46-Jährige fuhr offenbar mit seinem E-Bike die Overbergstraße in Richtung Hagener Straße entlang. Als er von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln wollte, übersah er die Bordsteinkante und verlor das Gleichgewicht. Er verletzte sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei führte bei dem Hagener einen Atemalkoholtest durch, welcher mit über anderthalb Promille deutlich positiv verlief. Die Beamten legten eine Anzeige vor und übergaben den Vorgang an das Hagener Verkehrskommissariat. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell