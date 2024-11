Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer stößt bei Ausweichmanöver mit Baum zusammen

Hagen-Boele (ots)

Am Montag (18.11.) kam ein Autofahrer gegen 18.15 Uhr auf der Knippschildstraße in Richtung Fley mit einem Jeep von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Bei der Unfallaufnahme der Polizei gab der 52-Jährige an, am rechten Fahrbahnrand in der Ferne Lichter gesehen zu haben. Er sei davon ausgegangen, dass dort Menschen spazieren gehen. Plötzlich habe er zwei große Hunde auf die Straße laufen sehen. Der Hagener schilderte, dass er anschließend die Kontrolle über das Auto verlor. Aufgrund des Ausweichmanövers sei er unkontrolliert über die Spur in den Gegenverkehr gefahren und dann gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes zog sich der 52-Jährige leichte Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, der Jeep musste abgeschleppt werden. Während der Bergung des Autos sperrte die Polizei die Knippschildstraße kurzzeitig im Bereich der Unfallstelle. Bei den beiden Hunden soll es sich um einen Schäferhund und einen Labrador gehandelt haben. Die Fußgänger, die der Hagener erwähnte, konnten an der Unfallstelle nicht angetroffen werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall führt das Verkehrskommissariat. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell