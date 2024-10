Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fahrzeug beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Geldern (ots)

Am Mittwoch (9. Oktober 2024) kam es zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr am Westwall in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 60-jährige Nutzerin eines roten VW Up! hatte den Wagen in einer Parkbucht, in Höhe des Eingangs der Realschule, in Fahrtrichtung der Burgstraße abgestellt. Im genannten Zeitraum wurde das Fahrzeug dann durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden im Bereich des hinteren Radkastens auf der Beifahrerseite beschädigt. Die oder der bislang Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

