POL-KLE: Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus: Täter entwenden mehrere Wertgegenstände

Emmerich am Rhein (ots) - Am Sonntag (13. Oktober 2024) gegen 16:55 Uhr wurde an der Reeser Straße in Emmerich durch Passanten beobachtet, wie ein 58-jähriger Mann aus der Ukraine, der in Emmerich wohnhaft war, ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad stürzte und bewusstlos liegen blieb. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Mann ...

