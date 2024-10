Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geparkter VW Caddy beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Samstag (12. Oktober 2024) kam es in der Zeit von 09:20 Uhr bis 10:30 Uhr auf einem Parkplatz am Südwall in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein parkender grauer VW Caddy beschädigt wurde. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz Südwall/Südgasse mittig in der linken Parkreihe rückwärts, das heißt mit dem Heck zur Südgasse, eingeparkt. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde die rechte Fahrzeugseite im Bereich des vorderen Kotflügels sowie der beiden Türen beschädigt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell