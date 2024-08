Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: erneuter Brand in Bleicherode

Nordhausen (ots)

Gegen 21:40 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle Nordhausen mitgeteilt, das es erneut in Bleicherode brennt. Bei dem betroffenen Objekt handelte es sich um eine augenscheinlich ungenutzte Gartenlaube, welche in einer Gartenanlage unterhalb vom Vogelberg in Bleicherode steht. Die Gartenlaube ist vollständig ausgebrannt, wobei ein entstandener Schaden in Höhe von 1000,-EUR aktuell angenommen wird. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen in alle Richtungen und werden durch die Kriminalpolizei Nordhausen geführt.

