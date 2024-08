LPI-NDH: berauscht im Straßenverkehr

Artern (ots) - Durch Unbekannte wurde in der Nacht vom Samstag zum Sonntag ein Transporter in der Herrmann-Franke-Straße in Artern aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden Werkzeuge im Wert von ca. 6000 Euro entwendet. Der Schaden am Transporter beläuft sich auf ca. 800 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: ...

