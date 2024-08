LPI-NDH: Unfallflucht Heiligenstadt

Nordhausen (ots) - Am 18.08.2024 / 19:45 Uhr gerieten aus bislang ungeklärter Ursache die in einem Einfamilienhaus in der Wingeröder Hauptstraße in einem unbewohnten Raum abgestellten Gegenstände in Brand. Das Feuer griff auf die angrenzenden Räume über. Der Brand wurde durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 150.000,-EUR. Verletzt wurde niemand. Aber das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ...

