Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Eichsfeld (ots)

1.

Am 18.08.24 um 01:25 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in Worbis in der Franz-Weinrich-Straße bei einem Mercedes eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der 34 jährige Fahrer des Kleinbusses hatte einen Atemalkoholwert von 3,0 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Ebenso wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

2.

Am 17.08.24 um 23:20 Uhr fuhr eine 37 jährige Frau in Heiligenstadt mit ihrem Pkw, obwhohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Es folgte eine doppelte Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

3.

Am 17.08.24 um 22:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Heiligenstadt in der Dingelstädter Straße ein elektrisch angetriebenes Fahrrad mit Hilfsmotor/Leichtmofa. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass bei dem Fahrzeug ein erforderlicher Versicherungsschutz fehlte und auch kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Außerdem stand der 35 jährige Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss, wie es die durchgeführte Tests zeigten. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell