POL-ERB: Michelstadt: Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Oberzent (ots) - Am Freitag (13.10.2023) kam es gegen 16:38 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L3108 zwischen den Ortsteilen Hetzbach und Reußenkreuz. Ein 34-jähriger Mann aus Bensheim fuhr mit seinem Kraftrad von Hetzbach in Richtung Reußenkreuz. In einer Rechtskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und ...

