POL-KLE: Emmerich - Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Mann stand unter Alkoholeinfluss

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag (12. Oktober 2024) kam es gegen 01:40 Uhr an der Einmündung Schafsweg / Hahnenkamp in Emmerich zu einem Alleinunfall. Ein 37-jähriger Mann aus Emmerich befuhr mit seinem Fahrrad den Schafsweg und beabsichtigte in den Hahnenkamp abzubiegen. Dabei verlor der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Aufgrund der zugezogenen Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht, wo ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Der Test zeigte einen Wert von 1,9 Promille an. Am Fahrrad des Mannes entstand leichter Sachschaden. (pp)

