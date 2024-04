POL-EU: Bargeld aus Bus entwendet

Kall-Sötenich (ots) - Am Sonntag (21. April) wurde auf dem Gelände eines stillgelegten Zementwerkes in der Straße An der Spick in Kall-Sötenich gegen 19.39 Uhr ein Einbruch gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten drei Männer mit mehreren abgetrennten Kupferkabeln in ein angrenzendes Waldstück. Das Diebesgut wurde daraufhin zurückgelassen. Über eine ...

