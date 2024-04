POL-EU: Rätselhafte Bedrohung mit Waffe

53919 Weilerswist, Mauritiusgasse (ots) - Samstag Morgen stellten die Bewohner der Mauritiusgasse in Weilerswist an ihren Häusern und Umfriedungen diverse Beschädigungen fest. Auf Grund der Beschädigungen und am Unfallort hinterlassenen Fahrzeugteilen, ist von einer unkontrollierten Zick-Zack-Fahrt auszugehen. Die Ermittlungen nach dem Verursacher werden durch das Verkehrskommissariat in Mechernich aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

