Hauptzollamt Koblenz

HZA-KO: Mehr als 51 Kilo Tabak in Müllsäcken

Koblenz (ots)

Am vergangenen Samstag kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes Koblenz gemeinsam mit Polizisten aus Prüm in der Nähe von Prüm einen niederländischen PKW. Das Fahrzeug wurde von einem syrischen Staatsbürger geführt, der in Holland wohnhaft ist. Als die Beamten in das Auto schauten, staunten sie nicht schlecht. Überall im Fahrzeug lagen fest verschlossene Müllsäcke. Beim Öffnen der Müllsäcke stellten die Beamten dann fest, dass diese alle mit Tabakdoesen gefüllt waren. Alle Tabakdosen waren mit luxemburgischem Steuerzeichen versehen. Es stellte sich heraus, dass es sich um insgesamt 404 Dosen mit insgesamt 51.600 Gramm Tabak handelte. Der Tabak wurde sichergestellt. Nachdem der Fahrzeugführer die Tabaksteuer von mehreren tausend Euro entrichtet hatte und ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet war, wurde ihm die Weiterfahrt gestattet.

Original-Content von: Hauptzollamt Koblenz, übermittelt durch news aktuell