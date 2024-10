Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kollision zwischen E-Scooter und Pkw: 13-Jähriger schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Freitag (11. Oktober 2024) kam es gegen 10:50 Uhr an der Hoffmannallee in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 13-jähriger Junge aus Kleve befuhr mit einem E-Scooter den an die Hoffmannallee angrenzenden Radweg in Fahrtrichtung Materborner Allee und beabsichtigte auf Höhe der Einmündung der Siegerstraße, die Fahrbahnseite zu wechseln. Dazu nutzte der 13-Jährige eine Querungshilfe, ohne dabei den Querverkehr zu beachten. Es kam zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 33-jährigen Verkehrsteilnehmerin, welche die Hoffmannallee aus Fahrtrichtung Lindenallee befuhren hatte. Durch die Kollision verletzte sich der Junge so schwer, das er in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Am Fahrzeug der Frau aus Kleve, einem grauen Opel Astra sowie am E-Scooter, entstand erheblicher Sachschaden. Die Kleverin blieb unverletzt. (pp)

