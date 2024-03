Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo ermittelt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher in Mörfelden-Walldorf zu. Mit Gewalt verschafften sich die Täter in der Nacht zum Mittwoch (06.03.) über die Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus im Kreuzbergweg. Dort ließen sie Geld mitgehen. Ertappt vom Bewohner wurde ein Einbrecher dagegen in der Nacht zum Donnerstag (07.03.), gegen 1.25 Uhr, in einem Haus in der Ludwigstraße, worauf der Unbekannte vom Tatort flüchtete. Er erbeutete dort zuvor Bargeld. Eine Fahndung der Polizei verlief anschließend ergebnislos. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

