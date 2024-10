Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Einfamilienhaus: Täter hebeln Fenster auf und durchsuchen die Räumlichkeiten

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Samstag (12. Oktober 2024) kam es zwischen 16:00Uhr und 19:50 Uhr an der Örtlichkeit "In de Berken" in Kevelaer zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter drangen auf das Grundstück eines Einfamilienhauses vor und hebelten dort ein Fenster auf. Dort das beschädigte Fenster drangen die Täter in das Haus ein und durchsuchten dort mehrere Räume. Mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag entfernten sich die Täter schließlich von der Örtlichkeit.

Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche scih bitte unter 02823 1080 melden. (pp)

