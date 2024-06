POL-RZ: E-Auto brennt aus

Ratzeburg (ots) - 05. Juni 2024 | Kreis Stormarn - 04.06.2024 - Großhansdorf Gestern Mittag (05. Juni 2024) kam es in der Alten Landstraße in Großhansdorf zu einem Einschleichdiebstahl. In der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr gelangten der oder die unbekannten Täter in einem unbeobachteten Moment durch die offenstehende Eingangstür in das Wohnhaus, während die Bewohnerin gerade Müll wegbrachte. Anschließend hielt ...

mehr