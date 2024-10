Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Alleinunfall: 52-Jähriger stürzt mit Fahrrad und verletzt sich schwer

Kranenburg (ots)

Am Samstag (12. Oktober 2024) kam es gegen 19:45 Uhr an der Klever Straße in Kranenburg zu einem Alleinunfall. Ein 52-jähriger Mann aus Kleve beabsichtige den dortigen Kreisverkehr in Fahrtrichtung Kleve zu verlassen und wollte auf den parallel zur Fahrbahn verlaufen Geh- und Radweg auffahren. Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass der Mann aufgrund der Dunkelheit gegen die Gehwegkante fuhr und dadurch die Kontrolle über das Fahrrad verlor. Der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, verletzte sich durch den Sturz schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell