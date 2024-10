POL-KLE: Emmerich - 58-Jähriger bricht auf Radweg zusammen und verstirbt im Krankenhaus

Geldern (ots) - Am Samstag (12. Oktober 2024) kam es in der Zeit von 09:20 Uhr bis 10:30 Uhr auf einem Parkplatz am Südwall in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein parkender grauer VW Caddy beschädigt wurde. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz Südwall/Südgasse mittig in der linken Parkreihe rückwärts, das heißt mit dem Heck zur Südgasse, ...

mehr