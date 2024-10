Coesfeld (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Donnerstag (10.10.) gegen 15.40 Uhr auf der L571 in Höhe Bleck. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 49-jähriger Gescheraner mit seinem Auto aus Richtung Osterwick kommend in Richtung Holtwick unterwegs. In Höhe Bleck fuhr eine 15-jährige Holtwickerin mit ihrem Fahrad von rechts kommend ...

mehr