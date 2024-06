POL-PPMZ: Mainz - Ingelheim - Vermisstensuche wegen Hubschraubereinsatz erfolgreich

Mainz (ots) - Normalerweise werden Einsätze der Polizei nicht in Rechnung gestellt. Auftrag der Polizei ist die Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung und niemand der Hilfe benötigt soll sich Gedanken um mögliche Kosten machen müssen. Dem gegenüber stehen aber Einsätze, die mutwillig ausgelöst werden, so wie z.B. am gestrigen Abend gegen 19:40 am Mainzer ...

mehr