POL-PDLD: Edenkoben - Verletzte Autofahrer

Edenkoben (ots)

Infolge Unachtsamkeit fuhr eine 28 Jahre alte Frau am Donnerstagabend (20.07.2023, 17.20 Uhr) in der Rhodter Straße auf ein anhaltendes Fahrzeug auf. Während an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden entstand, musste der 51 Jahre alte Vorausfahrende in ärztliche Behandlung, weil er durch den Zusammenstoß ein Halswirbel-Schleuder-Trauma erlitt. Bereits gegen 16.30 Uhr kam es zu einem weiteren Auffahrunfall in der Staatstraße, weil eine 75 Jahre alte Frau den Bremsvorgang eines vorausfahrenden Autofahrers übersah. Durch den Zusammenstoß wurde dessen Fahrzeug auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Dessen 50 Jahre alte Fahrerin musste sich wegen einer Rückenfraktur in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Gesamtschaden von über 3.000 Euro.

