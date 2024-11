Polizei Hagen

POL-HA: Polizist in Freizeit stellt Drogendealer nach Flucht

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 18.11.2024, hielt sich ein Polizist in seiner Freizeit in der Innenstadt auf und ging gegen 14:30 Uhr durch die Bahnhofstraße. Dort sah er einen 36-Jährigen auf einer Mauer sitzen, welcher ihm durch vergangene Einsätze bekannt und in den Bereich der Betäubungsmittelkriminalität zuzuordnen war. Auch der 36-Jährige erkannte den Beamten offenbar wieder, denn er sprang auf und entfernte sich rasch in Richtung Neumarktstraße. Der Polizist versetzte sich in den Dienst und forderte den Dealer auf, stehenzubleiben. Dieser rannte davon und versuchte im späteren Verlauf sich hinter einem Auto zu verstecken. Dort stellte ihn der Polizist, brachte ihn zu Boden und verständigte seine Kollegen im Streifendienst. Der Mann führte 20 verkaufsfertige und mit Marihuana gefüllte Druckverschlusstütchen mit sich. Zeugen berichteten, dass der 36-Jährige zuvor gezielt Personen ansprach, um offenbar die Betäubungsmittel zu verkaufen. Die Polizisten nahmen den Drogendealer vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

