Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub auf Straße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Morgen des 14.09.2024, gegen 05:30 Uhr befand sich der 41-Jährige Geschädigte befand sich fußläufig im Bereich Edigheimer Straße / Friesenheimer Straße. Eine bislang unbekannt männliche Person lief ihm entgegen, schlug ihn nieder und entwendete dessen Mobiltelefon. Nach der Tat half ein bislang unbekannter Zeuge dem Geschädigten auf und versorgte ihn. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 erbittet Zeugenhinweise im Falle eines Raubes. Der Zeuge wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzten.

Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell