POL-HA: Fahrt ohne Licht führt zu diversen Strafanzeigen

Hagen-Boele (ots) - Am Montag (18.11.) kam ein Autofahrer gegen 18.15 Uhr auf der Knippschildstraße in Richtung Fley mit einem Jeep von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Bei der Unfallaufnahme der Polizei gab der 52-Jährige an, am rechten Fahrbahnrand in der Ferne Lichter gesehen zu haben. Er sei davon ausgegangen, dass dort Menschen spazieren gehen. Plötzlich habe er zwei große Hunde auf die Straße ...

mehr