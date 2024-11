Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht der versuchten gefährlichen Körperverletzung

Hagen (ots)

Der bislang unbekannte Tatverdächtige versuchte am 24. August 2024 nach einem Streit einen 29-Jährigen mit einem Faustschlag zu verletzen. Vorausgegangen war ein Streit zwischen beiden Männern aufgrund einer Musikbox, die der Geschädigte in einem Bus nutzte. Der 29-Jährige konnte den Angriff abwehren. Der Tatverdächtige sei dann zu Fuß in Richtung Elisabethstraße geflüchtet.

Fotos des unbekannten Mannes finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/151707

Sie können Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Dann melden Sie sich bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell