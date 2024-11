Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin bei häuslicher Gewalt leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Nach einer häuslichen Gewalt verständigte eine Hagenerin am Dienstag (19.11.) die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung traf gegen 23.50 Uhr in Boele auf die körperlich leicht verletzte Frau. Sie gab an, dass es am Abend zunächst zu einem verbalen Streit mit ihrem Lebenspartner kam. Dieser sei jedoch immer aggressiver geworden und habe sie irgendwann an ihren Handgelenken gegriffen und an ihren Haaren gezogen. Der 32-Jährige habe sie durch die Wohnung gezerrt und sie anschließend gegen das Metallgeländer im Hausflur gestoßen. Anschließend verließ er das gemeinsame Zuhause. Es sei das erste Mal gewesen, dass der 32-Jährige sie körperlich angegriffen habe. Die Polizisten konnten den Hagener vor Ort nicht antreffen. Er erhält ein zehntägiges Rückkehrverbot für das gemeinsame Zuhause. Nach dem Polizeieinsatz kontaktierte der Hagener seine Lebenspartnerin nach ihren Angaben telefonisch. Er habe sie bei dem Gespräch bedroht. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

