POL-HA: Unbekannte stehlen Pkw-Reifen in Delstern - Zeugen gesucht

Hagen-Delstern (ots)

In der Nacht von Dienstag (19.11.2024) auf Mittwoch (20.11.2024) wurden auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Delsterner Ufer" alle Reifen eines rotes Kleinwagens gestohlen. Unbekannte Täter begaben sich zwischen 00.30 - 00.35 Uhr auf das Außengelände des Autohauses, demontierten die Reifen und flohen anschließend vom Tatort. Ein Mitarbeiter des Autohauses stellte den Diebstahl am Mittwochmorgen fest und informierte die Hagener Polizei. Die Kriminalpolizei hat Videomaterial vom Tatort gesichert. Die Videos werden derzeit ausgewertet. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zur Identität der Täterschaft machen? (CS)

