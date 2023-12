Polizei Braunschweig

POL-BS: Falscher Trödelsammler - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Mascherode, 04.12.2023, 14:30 Uhr

Unbekannter entwendet Schmuck

In den frühen Nachmittagsstunden des gestrigen Montags klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Haustür einer 83-jährigen Braunschweigerin. Als die Dame dem Mann öffnete erkundigte er sich, ob sie Trödel zu verkaufen habe. Gemeinsam gingen sie zunächst in den Keller des Hauses und anschließend in die Wohnräume der Dame. Als der Mann sich nach weiteren Verkaufsgegenständen erkundigte, ging die Dame erneut kurz in den Keller. Als sie in die Wohnung zurückkam, fehlte von dem Unbekannten jede Spur. Außerdem musste die Dame feststellen, dass ihr Schmuck entwendet wurde. Sie rief die Polizei.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- Ca. 40 Jahre alt

- Hellblaue Jacke

- Dunkles Cap

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Mann oder zu einem genutzten Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell