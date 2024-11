Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera vollstreckt

Apolda (ots)

Am gestrigen Sonntag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Mann. Allerdings trafen die Beamten an der Wohnanschrift des Mannes lediglich die Mutter des Betroffenen an. Um eine Inhaftierung ihres Sohnes zu verhindern, zahlte die Frau die Geldstrafe in Höhe von knapp 690 Euro. Die Fahndung wurde gelöscht.

