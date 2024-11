LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots) - Am Sonntagvormittag wurde ein 57-jähriger Jenaer dabei beobachtet, wie er an der Laderampe eines Elektronikfachmarktes in Weimar Ware in seinen Pkw lud. Durch den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Elektronikfachmarkt hatte im Bereich der Ladezone Elektronikartikel abgestellt, die zur Verschrottung bestimmt waren. Diese räumte der ...

