Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung am Baumarkt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Eine beschädigte Fensterscheibe war der Grund, warum am Sonntagmittag die Polizei zu einem Baumarkt in der Christian-Eckardt-Straße gerufen worden ist. In das Objekt ist der Täter nicht gelangt, sodass auch keine Beute erzielt worden ist. Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass sich das Tatgeschehen in der vorangegangenen Nacht gegen 01:00 Uhr ereignet und der Täter sich bei der Ausführung an der Hand verletzt haben muss. Zeugenhinweise werden durch die Polizei im Saale-Holzland-Kreis jederzeit entgegengenommen (Tel. 0361 5743-56100, E-Mail: pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

