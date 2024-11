Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tödlicher Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei durch eine Ärztin der Klinik Bad Berka über das Ableben einer Frau nach einem Verkehrsunfall informiert. Die 44-jährige Jenaerin wurde demnach am 30. Oktober, kurz nach Mitternacht, nach einem Sturz mit dem Fahrrad in die Klinik gebracht. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau bereits nicht mehr ansprechbar. Am Sonntag, nachdem die Frau verstorben war, wurde die Polizei verständigt. Ersten Ermittlungen zufolge war die Geschädigte zur Unfallzeit mit ihrem Lebensgefährten auf der Weimarer Karl-Liebknecht-Straße unterwegs, als sie mit dem Fahrrad stürzte und mit dem Kopf auf die Bordsteinkante fiel. Ein alarmierter Rettungswagen hatte die Frau zur Versorgung in die Klinik gebracht. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell