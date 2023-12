Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: "60 Jahre Feuerwehr haben gar nicht weh getan"

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Samstag, 2. Dezember, versammelten sich alle Kameradinnen und Kameraden der Löscheinheit Schaephuysen sowie der Ehrenabteilung gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Partnern zur ihrem Kameradschaftsabend im Saal der Gaststätte Winters-Gilbers. Nach den Grußworten des Löscheinheitsführers Frank Diepers, des Wehrleiters Markus Gehrmann und des Bürgermeisters Dirk Ketelaers galt es, verdiente Feuerwehrmitglieder zu ehren. Zunächst erhielt Unterbrandmeister Thomas Mangen für sein 25-jähriges Dienstjubiläum in der Feuerwehr das Feuerwehrehrenzeichen in Silber. Er trat 1993 zunächst in die Jugendfeuerwehr ein und wechselte 1999 in die Löscheinheit. Dieser war er, mit 5-jähriger Unterbrechung aus beruflichen Gründen, bis Anfang 2023 treu. Dann wechselte Thomas aus gesundheitlichen Gründen in die Unterstützungseinheit, wo er immer wieder die aktiven Geschicke der Feuerwehr beispielsweise durch Verpflegung unterstützt. Im Anschluss ehrte Bürgermeister Ketelaers unter stehenden Ovationen den Ehrenoberfeuerwehrmann Odo Lukes für sensationelle 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Kamerad Lukes trat 1963 in den Luftschutzhilfsdienst ein und wechselte 1964 in den Löschzug (heute Löscheinheit) Schaephuysen. Mit Erreichen des 60. Lebensjahres trat er 1992 in die Ehrenabteilung über. Bereits 1988 erhielt Odo Lukes das Feuerwehrehrenabzeichen in Silber für 25 und 1998 die goldene Ausführung für 35 Jahre Feuerwehr. Seit seinem Eintritt in den Löschzug war er, bis zur Auflösung der Wettkampfgruppe 1990, Teil der Schnelligkeitsgruppe und übernahm hier die Funktion des Maschinisten. Auf Grund seiner beruflichen Tätigkeit als Meister im Stahlbau bei Krupp brachte Odo seine handwerklichen Fähigkeiten häufig im Löschzug Schaephuysen ein. Viele Reparaturarbeiten, Änderungsarbeiten an den Fahrzeugen, Pumpen und an den Wagenhallen wurden durch Odo erledigt. Unterstützt wurde Odo bei diesen Arbeiten oftmals durch seinen Schwager Helmut Brands, der im Jahr 2021 kurz vor seinem Tod sogar für 65 Jahre Feuerwehr geehrt wurde. Bei Veranstaltungen der Feuerwehr war Odo lange Jahre bekannt als erster Mann am Grill oder an der Feldküche. Viele Schaephuysener Bürgerinnen und Bürger werden sich sicher noch an die leckere Erbsensuppe aus der Gulaschkanone erinnern. Die würdigenden Worte von Bürgermeister, Wehrleiter und Einheitsführer, vor allem aber die zahlreichen Gratulationen seiner langjährigen Weggefährten rührten den 91-Jährigen sichtlich zu Tränen. Wenig später war er aber schon wieder zu Späßen aufgelegt und scherzte, dass 60 Jahre Feuerwehr doch gar nicht weh täten. Frank Diepers wiederum nahm dies zum Anlass, um insbesondere einen Appell an die jüngeren Kameradinnen und Kameraden zu richten, der Feuerwehr ebenso lange die Treue zu halten. Hauptfeuerwehrmann Ulrich Hoesemans wiederum konnte seine Ehrung für die 10-jährige Mitgliedschaft an diesem Abend leider krankheitsbedingt nicht entgegennehmen. Im Anschluss verlebten die gut 70 anwesenden Gäste bei gutem Essen und Tanzmusik einen rundum gelungenen und geselligen Abend mit regem Austausch und vielen Anekdoten über den Feuerwehralltag in Schaephuysen begangen.

