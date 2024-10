Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck/ Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in Billerbeck Autos aufgebrochen. Zwischen 18 Uhr am Donnerstag (24.10.24) und 5.15 Uhr am Freitag (25.10.)24 schlugen sie an einem Auto die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten eine Geldbörse. Das Auto stand an der Straße Zu den Alstätten.

Ebenfalls ein Portemonnaie erbeuteten Unbekannte an der Massonneaustraße zwischen 21.15 Uhr am Donnerstag (24.10.24) und 5.45 Uhr am Freitag (25.10.24)aus einem weiteren Auto. Sie schlugen die Fensterscheibe an der vorderen rechten Beifahrerseite ein. Die Polizei prüft einem Zusammenhang und bittet unter 02541-140 um Hinweise.

