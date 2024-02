Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unterschlagung einer EC Karte

Stadthagen (ots)

(bae)Durch einen 50-jährigen Stadthäger wurde am 02.02.2024 eine Unterschlagung angezeigt. Er gab an, dass er bereits am 01.02.2024 gegen 18:30 Uhr bei der Sparkasse in Stadthagen am SB Terminal eine Überweisung getätigt habe. Dort habe er seine EC Karte vergessen. Dies ei ihm auch nach kurzer Zeit aufgefallen und er sei zurückgegangen. Die Karte sei dann schon nicht mehr vor Ort gewesen. Eine Nachfrage bei der Sparkasse habe ergeben, dass die Karte auch nicht vom Automaten eingezogen wurde. Daher bleibt nur der Schluss, dass jemand die Karte gefunden und an sich genommen hat. Leider hat derjenige die Karte nicht abgegeben, so dass durch den Stadthäger eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung erstattet wurde.

