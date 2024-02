POL-STH: Betrug

Auetal (ots) - (jmp) In der Nacht zwischen Freitag, dem 02.02.24 und Samstag, dem 03.02.24, sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Am Margland" im Auetal eingebrochen. Die Täter haben sich dabei über eine hinter dem Haus gelegene Tür Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Zum Tatzeitpunkt sind die Bewohner am Schlafen gewesen. Die genaue Schadenshöhe lässt sich bislang noch nicht genau beziffern. ...

