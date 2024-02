Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Erneut schwerer Verkehrsunfall

Straße wird vorsorglich gesperrt

Stadthagen (ots)

Cho / Am 03.02.2024 um 16:40 h ist es zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Helweg / Dülwaldstraße in Stadthagen gekommen. Ein 35 jähriger Wiedensahler stieß mit seinem VW Golf gegen den Golf eines 46 jährigen Mannes aus Hannover. Der 35-jährige befuhr hierbei den Helweg und befand sich somit auf der untergeordneten Straße. Der 46-jährige befuhr die bevorrechtigte Dülwaldstraße. Durch den Zusammenstoß wurde der Hannoveraner schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in die MH Hannover geflogen werden. Der Wiedensahler und dessen 72-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide mussten nicht in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Kreuzung wird seit wenigen Tagen aufgrund einer Störung der dortigen Lichtzeichenanlage "Ampel" lediglich durch Verkehrsschilder geregelt. Bereits am 01.02. kam es an dieser Kreuzung zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person. Trotz einer Verdeutlichung der Situation und Beschilderung durch Warnlichter, scheint die Kreuzung ohne intakte Lichtzeichenanlage für Verkehrsteilnehmer nicht gefahrlos zu sein. Daraufhin hat die Polizei entschieden, die Straße Am Helweg an der genannten Kreuzung durch den Bauhof sperren zu lassen. Somit ist aus der Kreuzung vorerst eine gefahrlose "T-Kreuzung" entstanden. Ein Hineingelangen in den Helweg ist nun nur noch über die Vornhäger Straße möglich, bis die Lichtzeichenanlage wieder intakt ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell