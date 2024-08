POL-PDKL: Gewässerverunreinigung führt zu einem Strafverfahren

Kusel (ots) - Am Montagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße, in einem dortigen Hinterhof, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Beteiligt waren hier mehrere Jugendliche. Einer von ihnen wurde hierbei leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. Wer die Tat beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Kusel unter 06381/919-0 oder ...

