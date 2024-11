Polizei Hagen

POL-HA: Hagener leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamten

Hagen-Mitte (ots)

Am Samstag (23.11.) gegen 1 Uhr in der Nacht leistete ein 26-Jähriger in der Hochstraße Widerstand gegen die Polizei und verletzte dabei einen Beamten. Mitarbeiter einer Gaststätte hatten den Mann aufgrund seines Verhaltens zuvor des Lokales verwiesen. Als Polizisten den Hagener einer Personenkontrolle unterzogen, weigerte sich der 26-Jährige zunächst, sich auszuweisen. Später warf er den Beamten dann seinen Ausweis vor die Füße und unterschritt immer wieder die Distanz zu ihnen. Der Hagener zeigte sich zunehmend aggressiv und aufbrausend.

Als er in Gewahrsam genommen wurde, bezeichnete er die Einsatzkräfte als "Fotzenköppe", "Marionetten" und "Fotzen". Im Streifenwagen kam er der Aufforderung, sich ordentlich hinzusetzen, nicht nach. Stattdessen versuchte sich der 26-Jährige durch körperliche Bewegungen aus dem Sicherheitsgurt zu winden und führte gezielte Kopfstöße in die Richtung eines Polizisten durch. Er versuchte dem Beamten in das Knie und den Oberschenkel zu beißen und beleidigte ihn fortlaufend. Auch im Polizeigewahrsam leistete der Hagener weiter Widerstand, trat um sich und versuchte, die Beamten gezielt zu verletzen. Aufgrund seiner Unkooperativität und Aggressivität konnte kein Atemalkoholtest mit ihm durchgeführt werden. Er musste jedoch eine Blutprobe abgeben.

Ein Polizeibeamter zog sich bei dem Widerstand leichte Verletzungen zu, verblieb jedoch im Dienst. Der 26-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

