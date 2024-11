Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montag (25.11) kam es um circa 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Elseyer Straße in Hohenlimburg. An einer Baustellenampel bildete sich ein kleiner Rückstau. Am Ende dieses Staus stand ein 57-jähriger Hagener mit seinem Nissan. Neben ihm saß seine 51-jährige Frau.

Eine 34-jährige Hagenerin bemerkte den Rückstau zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf den Nissan auf. Dabei verletzte sich die 51-jährige Beifahrerin des Nissan-Fahrers leicht. Nach dem Eintreffen eines Rettungswagens wurde sie von den Einsatzkräften der Feuerwehr behandelt und nach der Unfallaufnahme in ein Hagener Krankenhaus gebracht. (arn)

