Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer leistet Widerstand gegen die Polizei

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (25.11.) randalierte ein 40-Jähriger gegen 16.45 Uhr in der Grabenstraße in einer Spielhalle. Ein Mitarbeiter verständigte die Polizei und gab an, dass der Mann aus Neuenrade aggressiv sei und durch sein Geschrei andere Gäste störe. Als eine Streifenwagenbesatzung den Mann ansprach und aufforderte, die Spielhalle zu verlassen, steigerte sich seine Aggression. Er erhielt einen Platzverweis und schrie die Polizisten an. Als sie ihn zur Verhinderung von Straftaten und zur emotionalen Beruhigung in Gewahrsam nahmen, leistete er Widerstand und spannte seinen Körper an, um eine Fixierung zu verhindern. Nach dem Anlegen der Handfesseln trat der 40-Jährige nach den Beamten, verfehlte diese jedoch knapp. Auch vor dem Polizeigewahrsam verhielt sich der Mann weiterhin unkooperativ. Er wollte sich immer wieder aus dem Griff der Beamten losreißen und versuchte, einen Polizisten aus dem Gleichgewicht zu bringen. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstand. (arn)

