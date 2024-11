Goch (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (7. November 2024), 22:00 Uhr und Freitag (8. November 2024), 06:15 Uhr wurde an der Hommersumer Straße in Goch ein Pkw entwendet. Auf bislang unbekannte Weise entwendeten ein oder mehrere Täter, einen schwarzen VW Caddy, welcher in einer Garageneinfahrt eines Einfamilienhauses abgestellt gewesen war. Der Wagen trug zum ...

