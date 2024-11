POL-KLE: Goch - Pkw aus Garageneinfahrt entwendet: Hinweise erbeten

Issum (ots) - Am Montag (04.November 2024), 08:30 Uhr kam es auf der Rheurdter Straße in Höhe der Hausnummer 184 in Issum zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde ein blauer Audi A4, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war, im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Die oder der ...

mehr