Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser: Unbekannte Täter schlagen Fensterscheiben ein

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Montag (4. November 2024), 13:00 Uhr und Sonntag (10. November 2024), 17:00 Uhr kam es in Kevelaer zu zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser. Nachfolgend finden Sie weitere Einzelheiten zu den Einbrüchen.

Im Zeitraum von Montag (4. November 2024), 13:00 Uhr und Freitag (8. November 2024), 11:30 Uhr kam es an der Eichendorffstraße in Kevelaer-Winnekendonk zu einem Einbruch. Der oder die Täter schlugen eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses ein und drangen so ins Innere vor. Dort durchsuchten Sie mehrere Räume und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Nach aktuellem Stand geht die Polizei davon, dass keine Wertgegenstände entwendet wurden.

Auch an der Uedemer Straße in Kevelaer-Kervenheim kam es zu einem Einbruch und das zwischen Samstag (9. November 2024), 14:30 Uhr und Sonntag (10. November 2024), 17:00 Uhr. Auch dort schlugen unbekannte Täter ein Fenster ein und drangen so in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses vor. Dieses durchsuchten die Täter und entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden keine Wertgegenstände entwendet.

Die Kripo Goch sucht Zeugen zu den beiden zuvor beschriebenen Einbrüchen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell