POL-KLE: Kevelaer - Polizei stellt hochwertiges E-Mountainbike sicher und sucht den Eigentümer

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (5. November 2024) erhielt die Polizei den Anruf einer Bürgerin, dass sie ein hochwertiges Mountainbike an der Straße am Klostergarten seit nun zwei Tagen unverschlossen haben stehen gesehen. Als die Kolleginnen und Kollegen das Fahrrad, ein E-Mountainbike der Marke Ecobike RX 500, anschauten erhärtete sich der Verdacht, dass das Rad aus einem Diebstahl stammt. Das Schloss hing unverschlossen am Sattel, der Akku befand sich am Rad und die Rahmennummer liegt nicht im polizeilichen Fahndungsportal ein. Die Kripo in Goch fragt nun, wer kennt das abgebildete Rad und Hinweise zum Eigentümer geben? Hinweise werden telefonisch unter 02823 1080 entgegengenommen. (as)

